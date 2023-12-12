#196 / Diciembre 2019Ver números anteriores
¿Pagas las palomitas a precio de oro?
En este número
¿Venderías tu intimidad a cambio de una renta básica en un futuro robotizado?|Farmacias: espacios de acoso y derribo publicitario para las mujeres|El ‘consumidor resist’|Bicicletas para luchar contra la desigualdad de género|Agua contra la ceguera|Crónica Consumerista|Manuel Burque: «Nadie se hace a sí mismo, es una falacia del capitalismo, tiene mucho que ver tu origen»|Escuela de Formación Consumerista de la Fundación FACUA|La sanidad pública andaluza agoniza|La cumbre del ‘greenwashing’|Javier Gallego: «La sociedad tiene una responsabilidad; tenemos los medios que consumimos»|FACUA, en Acción|Derecho humano al agua y pobreza hídrica|¿Pagas las palomitas a precio de oro?
Telecos y privacidad
¿Venderías tu intimidad a cambio de una renta básica en un futuro robotizado?
El desarrollo de la inteligencia artificial hará que muchos de los puestos de trabajo actuales sean desempeñados por robots. ¿Qué hacer con las futuras masas de trabajadores desocupados?
Por David Martínez
Compras y publicidad
Farmacias: espacios de acoso y derribo publicitario para las mujeres
Tenemos interiorizado que las boticas son sitios donde supuestamente venden salud, por lo que los anuncios son tomados con más seriedad y credibilidad y pasan inadvertidos en pleno auge del feminismo.
Por Barbijaputa
Salud y alimentación
El ‘consumidor resist’
El nuevo consumidor apuesta por productos sanos, de cercanía y por marcas y productores con compromisos éticos y ambientales. Esta tendencia marcará el futuro de la producción mundial de alimentos.
Por Ricardo Gamaza
Motor y viajes
Bicicletas para luchar contra la desigualdad de género
El Ayuntamiento de Sevilla invertirá 26.000 euros en fomentar el incremento del uso de este medio de transporte, más saludable y sostenible, entre las que menos lo utilizan: las mujeres.
Por Ángeles Castellano
Salud y alimentación
Agua contra la ceguera
La COP25 debería servir de catalizador para provocar un nuevo planteamiento económico, de gestión de recursos y de modelo de consumo.
Por Luis Babiano
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de diciembre.
Ocio y cultura
Manuel Burque: «Nadie se hace a sí mismo, es una falacia del capitalismo, tiene mucho que ver tu origen»
Radio Gaga, El Intermedio, 'Vida perfecta' o Buenismo bien son sólo algunos espacios de ficción y realidad en los que es posible reconocer a este gallego que elige definirse, sobre todo, como guionista.
Por Ángeles Castellano
Institucional
Escuela de Formación Consumerista de la Fundación FACUA
Desde enero de 2019 tiene la finalidad fundamental de contribuir a la formación de los cuadros directivos, profesionales y voluntarios de la asociación.
Por Paco Sánchez Legrán
Salud y alimentación
La sanidad pública andaluza agoniza
Los pacientes, usuarios y población en general tienen derecho a la protección de la salud, un derecho constitucional que el sistema sanitario público de Andalucía está poniendo en riesgo.
Por Olga Ruiz
Salud y alimentación
La cumbre del ‘greenwashing’
La COP25 ha sido fagocitada por las mismas grandes multinacionales causantes en una gran parte del cambio climático.
Por Ricardo Gamaza
Ocio y cultura
Javier Gallego: «La sociedad tiene una responsabilidad; tenemos los medios que consumimos»
El creador y director del programa de radio 'Carne Cruda' explica su visión de los medios de comunicación, la influencia del 15M en la sociedad actual y la trayectoria del programa.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de diciembre.
Salud y alimentación
Derecho humano al agua y pobreza hídrica
La accesibilidad al agua y el saneamiento siguen siendo un problema importante en España en general y en Andalucía en particular.
Por Leandro del Moral y Ángela Lara
Ocio y cultura
¿Pagas las palomitas a precio de oro?
Las empresas dedicadas a la exhibición cinematográfica han tomado por costumbre prohibir el acceso con alimentos adquiridos en el exterior con el objetivo de aumentar sus beneficios a costa de los espectadores.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
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Rubén Sánchez García
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