#197 / Enero 2020Ver números anteriores
¿Un Ministerio para protegernos a todos?
En este número
Twitter y el Superman negro|Smart Toys o cómo poner un espía a tus hijos|Marta Sanz: «El lenguaje es una herramienta empapada de ideología»|FACUA, en Acción|Comprar en librerías, sembrar cultura|Circos del maltrato|James Rhodes: «Fui lo contrario a un niño prodigio, me dediqué a las drogas y luego empecé en la música»|El juego mata|El trabajo de la Fundación FACUA en América Latina para ayudar al movimiento de consumidores|Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2019|La protección del consumidor como instrumento en la lucha contra la desigualdad|Crónica Consumerista|Cruceros insostenibles|¿Un Ministerio para protegernos a todos?
Telecos y privacidad
Twitter y el Superman negro
¿Qué queremos hacer con nuestra herencia digital el día que ya no estemos en este mundo? Deberíamos ser nosotros quienes decidamos el destino de nuestra identidad en la red.
Por Jesús Acevedo
Telecos y privacidad
Smart Toys o cómo poner un espía a tus hijos
Los juguetes conectados pueden recopilar datos de los niños, pero también de la propia casa y de su familia, para cederlos a terceros y en el peor de los casos, para que algún 'hacker' tenga el camino hecho.
Por Lydia López
Ocio y cultura
Marta Sanz: «El lenguaje es una herramienta empapada de ideología»
La escritora, ganadora del Premio Herralde de Novela y finalista del Nadal, aborda cuestiones fundamentales de su obra y pensamiento como el feminismo, las desigualdades sociales o la ideología en la cultura.
Por Ángeles Castellano
Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante el mes de enero.
Ocio y cultura
Comprar en librerías, sembrar cultura
Constituyen unos de los últimos reductos en los que se puede acceder a la cultura en nuestros barrios. Un euro gastado en ellas es un euro que revertirá en la comunidad convertido en ocio positivo.
Por Juan Naranjo
Salud y alimentación
Circos del maltrato
El modelo de circo con animales sometidos, amaestrados y maltratados está en extinción aunque en España todavía hay una treintena de animales sometidos en media docena de circos.
Por Ricardo Gamaza
Ocio y cultura
James Rhodes: «Fui lo contrario a un niño prodigio, me dediqué a las drogas y luego empecé en la música»
El pianista y escritor británico sufrió violaciones de niño y ahora lucha por sacar adelante una ley integral de protección a la infancia en España, donde reside.
Por Ángeles Castellano
Compras y publicidad
El juego mata
Con catorce años aposté mi primera moneda en una partida de póker. La primera es social, como el primer pitillo de un fumador. Luego, el orgullo hace que te lo calles y la bola se hace más grande.
Institucional
El trabajo de la Fundación FACUA en América Latina para ayudar al movimiento de consumidores
Juntos a otras actividades, tiene como fin la cooperación internacional al desarrollo fundamentalmente en el ámbito de la protección y defensa los consumidores en países de América Latina y el Caribe.
Por Paco Sánchez Legrán
Institucional
Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2019
No aceptan dinero de empresas privadas ni partidos políticos. Las cuotas ordinarias de los socios fueron 2.061.107 euros, más del doble del 1.003.049 euros de subvenciones y convenios con entidades públicas.
Por Rubén Sánchez
Compras y publicidad
La protección del consumidor como instrumento en la lucha contra la desigualdad
En el ámbito de la Unión Europea, el propio concepto tiene una noción amplia siendo consumidores todas las personas que aspiran a tener una adecuada calidad de vida.
Por Olga Ruiz
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante el mes de enero.
Salud y alimentación
Cruceros insostenibles
Cuatro multinacionales monopolizan este modelo de turismo que causa graves impactos negativos en los ecosistemas y masificación en ciudades. España lidera la lista de los países más contaminados por ellos.
Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad
¿Un Ministerio para protegernos a todos?
Hay 19 autoridades con competencias sancionadoras ante las prácticas que vulneran las leyes de consumo. Tantas como los anillos de poder. Pero no existe una autoridad que acumule los poderes de todas las demás.
Por Rubén Sánchez
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García