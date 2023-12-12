#217 / Junio 2023Ver números anteriores
23J: Urge garantizar los derechos de los consumidores
En este número
Suscripciones y periodos de pruebas gratuitos|Selu Nieto: «En el teatro se vive el aquí y ahora, eso es irrepetible, no tiene precio»|FACUA, en acción|Los efectos del alza de los precios en los consumidores griegos|Comisiones en el alquiler de vivienda: por fin el Gobierno actúa|FACUA te asesora con… las tarjetas revolving|A veces veo sanciones|Nuestros socios triunfan|María Sánchez Ramos: «Me preocupa el calado de la desinformación y los bulos machistas»|¿Qué hace la Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible?|Mantente conectado en tus vacaciones de verano|Metaverso: ¿Estamos preparados para habitar una realidad virtual 100% mercantilizada?|Crónica Consumerista|¿De verdad alguien cree que ha llegado el fin del spam telefónico?|23J: Urge garantizar los derechos de los consumidores
Ocio y cultura
Suscripciones y periodos de pruebas gratuitos
Ante el auge de las plataformas y servicios de entretenimiento digital, los usuarios han de tomar algunas precauciones básicas para evitar cargos indeseados y otras problemáticas.
Por Alejandro García
Ocio y cultura
Selu Nieto: «En el teatro se vive el aquí y ahora, eso es irrepetible, no tiene precio»
El actor y director de teatro sevillano reflexiona sobre el rol de los intérpretes y el potencial de la cultura y de las artes para mejorar la sociedad, más allá de la industria y de sus productos de consumo.
Por Juan Carlos Romero
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.
Compras y publicidad
Los efectos del alza de los precios en los consumidores griegos
El 86% de los ciudadanos de Grecia dice tener dificultades para afrontar el pago de sus facturas "la mayor parte del tiempo", según el último Eurobarómetro del Parlamento Europeo.
Por Apostolos Raftopoulos
Vivienda y suministros
Comisiones en el alquiler de vivienda: por fin el Gobierno actúa
Con la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la vivienda, el legislador aborda las comisiones que una gran cantidad de inmobiliarias han venido exigiendo a quienes buscan alquilar.
Por Miguel Ángel Serrano
Compras y publicidad
FACUA te asesora con… las tarjetas revolving
Estas tarjetas están causando muchos problemas debido a su forma de funcionamiento y a los altos intereses que suelen presentar. Ya hay sentencias que han declarado su nulidad en beneficio de los usuarios.
Compras y publicidad
A veces veo sanciones
Se necesitan organizaciones fuertes e independientes, económica y políticamente que cumplan su obligación de Pepito Grillo de la administración.
Por Félix Alonso
Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de mayo y junio.
Ocio y cultura
María Sánchez Ramos: «Me preocupa el calado de la desinformación y los bulos machistas»
La docente e investigadora predoctoral FPU nos cuenta los retos de la sociedad para avanzar hacia un país más feminista o cómo se aborda desde el ámbito periodístico y universitario la desigualdad de género.
Por Imanol Beristain
Institucional
¿Qué hace la Fundación FACUA para la cooperación internacional y el consumo sostenible?
Entre sus fines se encuentran la defensa de los consumidores y la formación de los directivos y colaboradores de las organizaciones de FACUA, tanto en España como en el extranjero.
Por Paco Sánchez Legrán
Telecos y privacidad
Mantente conectado en tus vacaciones de verano
Pronto llegará ese momento en el que nos relajamos, tomamos el sol y exploramos nuevos destinos. Te mostraremos cómo puedes mantener tu conectividad durante esta fecha para disfrutar sin preocupaciones.
Por Gabriela Camayd
Telecos y privacidad
Metaverso: ¿Estamos preparados para habitar una realidad virtual 100% mercantilizada?
La realidad, no virtual, del metaverso, sus desafíos, limitaciones y sesgos.
Por Ramón Ramón
Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.
Telecos y privacidad
¿De verdad alguien cree que ha llegado el fin del spam telefónico?
Si los consumidores no denunciamos las llamadas comerciales molestas para que multen a las empresas responsables, estos abusos seguirán produciéndose.
Por Rubén Sánchez
Institucional
23J: Urge garantizar los derechos de los consumidores
Con motivo de la próxima convocatoria de elecciones, desde FACUA hemos lanzado una serie de trece propuestas a los partidos que concurren a los comicios en materia de defensa de los usuarios.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
Director
Rubén Sánchez García
Secretaría
María José Jiménez González
Equipo de redacción
Lydia López Fernández Nacho Tudela Camacho David Ávila Gómez
Consejo editorial
Paco Sánchez Legrán Olga Ruiz Legido Rubén Sánchez García