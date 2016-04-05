8 líneas estratégicas para seguir avanzando en defensa del consumidor

FACUA-Consumidores en Acción camina hacia su III Congreso, que tendrá lugar el 23 de abril en Sevilla, con unos resultados muy favorables y con altos niveles de reconocimiento social. Por ello debemos reafirmar de manera clara las señas de identidad de nuestro proyecto consumerista. Debemos defender nuestra independencia como valor incuestionable de FACUA en nuestra acción diaria frente a los abusos y desigualdades impuestas por el mercado, y en relación a poderes públicos, partidos políticos y poderes económicos. Tenemos que estar abiertos a la incorporación a nuestro proyecto de decenas miles de ciudadanos, que legitimen y apoyen la existencia y funcionamiento de nuestra organización, como instrumento

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión