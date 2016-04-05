Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más destacadas durante los tres primeros meses de 2016.

España-05/04/2016

A principios de año, FACUA-Consumidores en Acción hizo público su balance de reclamaciones y consultas de 2015, que refleja que éstas han aumentado un 192% y alcanzaron un máximo histórico a causa de dos fraudes masivos: el de las emisiones de Volkswagen y la subida ilegal de tarifas de Movistar Fusión. En relación al grupo automovilístico alemán, FACUA ha presentado ya más de 3.000 reclamaciones en nombre de sus socios afectados y continúa trabajando para que la empresa garantice que las prestaciones de los vehículos no se verán afectadas tras la

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