Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más destacadas durante los tres primeros meses de 2016.
España-05/04/2016
A principios de año, FACUA-Consumidores en Acción hizo público su balance de reclamaciones y consultas de 2015, que refleja que éstas han aumentado un 192% y alcanzaron un máximo histórico a causa de dos fraudes masivos: el de las emisiones de Volkswagen y la subida ilegal de tarifas de Movistar Fusión. En relación al grupo automovilístico alemán, FACUA ha presentado ya más de 3.000 reclamaciones en nombre de sus socios afectados y continúa trabajando para que la empresa garantice que las prestaciones de los vehículos no se verán afectadas tras la
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