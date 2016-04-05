El consumidor, la gran víctima del monstruo eléctrico

Hay enfado con el recibo de la luz. Ha subido cerca del 80% en apenas un década y lo ha hecho con especial insistencia en los peores años de la crisis. En los tiempos de paro rampante, en los que miles de personas se quedaban sin empleo cada día, marcaba sus mayores ascensos anuales. Todavía hoy, pese a la contención de las subidas, sigue encaramado a los primeros puestos del continente. Ningún otro bien de primera necesidad ha experimentado este comportamiento durante la crisis y no es de extrañar que haga llegado el momento de preguntarse qué ha pasado. Pues eso, ¿qué ha pasado aquí? Hay que remontarse a comienzos de siglo para disponer de una visión de conjunto. La invención del dé

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