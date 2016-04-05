Salud y alimentación
Descubre una de las peores grasas villanas para ser un ‘cazapalma’
El de palma es el aceite vegetal más consumido en todo el mundo y está provocando que el nivel de deforestación en las zonas tropicales aumente a pasos de gigante, sobre todo en el sudeste asiático.
Por Lluvia Rojo
España-05/04/2016
Voy a la tienda de alimentación, cojo un producto de la estantería y le doy la vuelta. Leo en la etiqueta aceite vegetal y mi mente lo relaciona con: natural, sano y libre de colesterol malo. Lo busco en Internet y… me llevo la sorpresa… y la gran decepción. Tengo que dejar el producto donde estaba.
¿Qué significa exactamente aceite vegetal? ¿Qué hay detrás de su producción? ¿Cómo afecta a mi salud y al medio ambiente?
Aceites vegetales pueden ser muchos, algunos hasta muy saludables, pero como ocurre normalmente (y tiene toda la lógica del mundo), lo bueno hay que pagarlo, y por regla general, la industria alimentaria quiere que sus productos caduquen tarde
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