Descubre una de las peores grasas villanas para ser un ‘cazapalma’

Voy a la tienda de alimentación, cojo un producto de la estantería y le doy la vuelta. Leo en la etiqueta aceite vegetal y mi mente lo relaciona con: natural, sano y libre de colesterol malo. Lo busco en Internet y… me llevo la sorpresa… y la gran decepción. Tengo que dejar el producto donde estaba. ¿Qué significa exactamente aceite vegetal? ¿Qué hay detrás de su producción? ¿Cómo afecta a mi salud y al medio ambiente? Aceites vegetales pueden ser muchos, algunos hasta muy saludables, pero como ocurre normalmente (y tiene toda la lógica del mundo), lo bueno hay que pagarlo, y por regla general, la industria alimentaria quiere que sus productos caduquen tarde

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