Adiós papel: nace Consumerismo digital

Tras treinta y dos años de andadura, Consumerismo comienza una nueva etapa online. La revista de FACUA dice adiós al papel, dentro de nuestro compromiso medioambiental, lo que además redundará en un ahorro de costes para nuestra organización que nos permitirá desarrollar más iniciativas en defensa de los consumidores. Nuestra histórica cabecera renace en el mundo digital en el marco de un proyecto de actualización del diseño y contenidos de nuestro portal en internet, FACUA.org, en el que nuestro equipo de comunicación lleva trabajando casi un año. El diseño de Consumerismo se adapta al dispositivo electrónico desde el que la

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