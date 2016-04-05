Volkswagen, intocable para las autoridades

Sin garantías. Seis meses después de que estallase el caso Volkswagen, los propietarios de los vehículos afectados por el fraude de las emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) siguen sin saber si, tras el arreglo que la empresa pretende llevar a cabo, sus coches mantendrán las prestaciones que les fueron garantizadas cuando los adquirieron. Y todo ello ante la pasividad e incluso el respaldo de las autoridades. La multinacional que representa el estandarte del imperio alemán parece intocable para quienes tienen la obligación de garantizar la protección medioambiental y los derechos de los consumidores. El secretismo de la empresa y la inacción de las autoridades (autonómicas, nacionales y europeas) han si

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