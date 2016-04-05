La tela de araña del consumismo

Fueron tejiendo una gran tela de araña, atrayente y pegajosa, en la que quedamos atrapados sin poder despegarnos y donde cómodamente podían devorarnos. Nos vendieron una vida de anuncio en la que gnomos de jardín nos recibían con una sonrisa al llegar a casa. Nos ofrecieron una existencia indolora y anestesiada, llena de insolidaridad, de egoísmo y de temor a perder lo que teníamos; una existencia comprada a plazos, tan brillante y efímera como una burbuja de jabón al sol. Tocamos la seda de la telaraña y nos sentimos falsamente arropados por su suave tacto, sin pensar que caíamos en una enorme trampa. Con sus elegantes maneras de ilusionistas de chistera nos mostraron el dinero fácil y nos ofreci

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