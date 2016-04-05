La revolución que está por llegar

A las revoluciones les pasa como a los besos. Lo mejor es el momento de antes. En la gran revolución estamos, muy poco a poco, llegando al momento de antes. El consumismo enloquecido toca techo desconchándolo y caen sobre nosotros los cascotes. Cada día más personas son conscientes de que lo que hagan con las monedas y billetes que hay dentro de su bolsillo puede cambiar las cosas con más fuerza que mil manifestaciones o millones de votos. La revolución que debe ordenar el siglo XXI y sacarlo de la locura tiene un nombre tan aburrido como imparable y apasionante será su efecto cuando se articule y organice: consumo responsable. Estamos en la etapa infantil de empezar a intuir. Intuimos que si unos pantalones vaqueros cuestan 30 eur

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