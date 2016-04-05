Los disfraces del azúcar

El azúcar blanco refinado es una sustancia química pura (C12 H22 O11) que no tiene vitaminas, minerales, enzimas o fibra. Por el contrario, incrementa el aporte de calorías, quita el hambre y reduce la ingesta de alimentos más ricos en nutrientes, favoreciendo así una dieta poco saludable. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de azúcar no debería superar el 5% de la ingesta de calorías totales, lo que vienen a ser unos 25 gramos -el equivalente a tres sobrecitos de azucarillos de los que se les echa al café-, una cantidad que los españoles superamos con creces: 100 gramos diarios. Aunque creas que no es tu caso, ya que viertes poco azúcar directamente en los al

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