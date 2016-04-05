Venenos hormonales ocultos: los disruptores endocrinos

¿Alguien se ha parado a pensar por qué en la actualidad hay mas personas alérgicas, estériles o con intolerancia a alimentos? Los que sí lo han hecho son los más de 3.800 científicos y profesionales de la sanidad, agrupados en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) que en 2013 dieron la voz de alarma sobre los disruptores endocrinos. La Comisión Europea abrió una consulta pública en 2014 para recabar información para una futura regulación europea de los disruptores endocrinos que recibió más de 27.000 contribuciones. El gran problema es que el consumidor no puede identificarlos, pero están en muchos de los productos que u

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