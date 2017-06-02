Salud y alimentación
Barbijaputa: «Si no lucho por los derechos de las mujeres de forma radical, ¿lo pido por favor?»
Activista feminista, este personaje con cientos de miles de seguidores en Twitter es también columnista y escritora para poner de relevancia el machismo cotidiano.
Por Ángeles Castellano
España-02/06/2017
Tras el personaje de Barbijaputa se esconde una mujer joven, andaluza y que alguna vez trabajó como auxiliar de vuelo. Precisamente ese trabajo fue el que, en 2009 y tras un traslado a una ciudad en la que no tenía amigos, le hizo comenzar a escribir un blog que poco a poco se fue centrando en el feminismo. Ese blog y una presencia activa en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, le han convertido en una de las voces que más fuerte se escucha en contra del machismo en la actualidad. Protege su privacidad al máximo, por las constantes amenazas que recibe por su activismo, pero busca la complicidad en la conversación, en la que ma
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