Cláusula suelo, cuatro meses después: la banca se resiste a perder

La banca se resiste a perder. Durante años, los de la burbuja inmobiliaria, ofreció hipotecas a diestro y siniestro, anunciándolas a bombo y platillo con un reclamo incontestable: lo bajos que estaban los intereses. Por supuesto, los intereses de esas hipotecas que se anunciaban como queriendo decir «si no tienes una es que eres tonto» eran, además, variables (y con tendencia a ser aún más bajos). Pero claro, la banca siempre gana. O eso querían pensar los dueños. Se guardaron un as en la manga, una cláusula abusiva, que impusieron por defecto y que condenó a los firmantes a pagar de más durante lustros: la cláusula suelo, un tope mínimo de intereses obligatorios que los clientes tendr&iacu

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión