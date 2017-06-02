Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de abril y mayo.
España-02/06/2017
Durante los meses de abril y mayo, tres después de la entrada en vigor del real decreto-ley sobre las cláusulas suelo, FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ya a trece bancos, en casi todos los casos por poner trabas a los usuarios para recepcionarles sus reclamaciones a través de la vía extrajudicial impuesta en la norma.
La asociación ha criticado que la comisión de seguimiento sobre dicho decreto de las cláusulas suelo aprobada por el Consejo de Ministros no es más que otra
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