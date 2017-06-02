Salud y alimentación
Las razones por las que lo ecológico sabe mejor
En contra de las creencias populares, los alimentos no ven influido su sabor por el uso de pesticidas o fitosanitarios. La respuesta a la diferencia es muy diferente: la simplificación genética.
Por Ricardo Gamaza
España-02/06/2017
La creencia popular es que los alimentos que se han producido mediante técnicas ecológicas tienen mejor sabor que los producidos por la agricultura convencional debido a la ausencia de pesticidas en su cultivo. Sin embargo, no es así. O mejor dicho, la diferencia de sabor no tiene que ven con el uso o no de fitosanitarios, sino con la variedad de productos que son aptos para su comercialización industrial.
La industria agroalimentaria se ve obligada a reducir al mínimo las variedades de muchos de sus artículos dado que, tras la producción en masa de frutas y hortalizas, las empresas de alimentación tienen que someter a los alimentos a las inclemencias del transporte y manipulación. La globalización del mercado
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