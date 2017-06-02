Las razones por las que lo ecológico sabe mejor

La creencia popular es que los alimentos que se han producido mediante técnicas ecológicas tienen mejor sabor que los producidos por la agricultura convencional debido a la ausencia de pesticidas en su cultivo. Sin embargo, no es así. O mejor dicho, la diferencia de sabor no tiene que ven con el uso o no de fitosanitarios, sino con la variedad de productos que son aptos para su comercialización industrial. La industria agroalimentaria se ve obligada a reducir al mínimo las variedades de muchos de sus artículos dado que, tras la producción en masa de frutas y hortalizas, las empresas de alimentación tienen que someter a los alimentos a las inclemencias del transporte y manipulación. La globalización del mercado

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