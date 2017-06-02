¿Qué bacalao de todos los bacalaos es tu bacalao?

El bacalao es uno de los pescados más consumidos en España y de mayor arraigo en su tradición gastronómica. Esto con seguridad responde al secular idilio de este pescado con la salazón, la cual, además de aportar al pescado su especial carácter, permitía preservarlo en condiciones óptimas y así facilitar su distribución de manera regular a zonas distantes de la costa. La legislación española reserva la denominación comercial bacalao para la especie Gadus morhua, aunque existan otras especies que puedan comercializarse en formatos similares y con las que no debiera confundirse, como el bacalao del Pacífico o de Alaska, bacalao de Groenlandia, maruca, abadejo, carbonero o eglefino. Hoy en día, no hay región en España que no cuente entre sus recetas tradicionales elabo

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