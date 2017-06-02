Banca y seguros
Los banqueros quieren amaestrarte
Las entidades y organismos financieros llevan años desarrollando programas de supuesta formación financiera, enfocados sobre todo a los más jóvenes, para hacer más clientes y más obedientes.
Por Olga Ruiz
España-02/06/2017
Goldman Sachs, uno de los bancos causantes de la crisis mundial que vivimos desde 2007, declaraba en 2015 a través de su directora general para Iberia en Latinoamérica: «Queremos ser una fuente de referencia en educación financiera, nuestra intención es educar a los clientes, ir más allá de la simple venta de fondos«.
BBVA, condenado en numerosas sentencias judiciales a anular cláusulas abusivas de sus contratos con consumidores y a devolver las cantidades ilegalmente cobradas a sus clientes dice estar comprometido con la educación financiera, especialmente con la de los más jóvenes. Es por ello que financia el informe PI
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