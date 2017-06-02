Cuatro productos antiecológicos que deberías sacar de la cesta de la compra

1. El aceite de palma Se ha hecho famoso después de que varios supermercados hayan decidido retirarlo de sus productos de marca blanca, pero es un ingrediente que sigue estando en la composición de muchos de los alimentos que consumimos, incluso en algunos que están certificados como ecológicos. Las razones por las que deberías eliminar cualquier producto que tenga aceite de palma entre sus ingredientes es tienen que ver en primer lugar con tu salud: es un aceite muy rico en grasas saturadas. Pero también porque si quieres tener un consumo responsable debes vetar aquellos productos que estén ligados a conflictos sociales. En este sentido, organizaciones ecologistas como Greenpeace han denunciado q

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