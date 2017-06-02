La intimidad de lo que tenemos en nuestro ordenador personal

Sevilla, 2007. Un ciudadano lleva su ordenador a reparar. El aparato no tiene ninguna clave de acceso. Una vez reparado, el técnico, para controlar que funciona, abre algunos archivos. Le aparecen así una serie de fotografías pedófilas. Ante ello, lleva el ordenador a la policía. En dependencias policiales unos agentes entran en el aparato. Tanto en los archivos de documentos del disco duro como en la carpeta de recibidos del programa de intercambio de ficheros emule. Encuentran fotos pornográficas de niños y proceden a la detención del dueño del ordenador. Esas fotos servirán de prueba para condenarlo a cuatro años de prisión por posesión de material pornográfico infantil.

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