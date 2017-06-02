¿Intentar sobornarnos? Sois patéticos

España-02/06/2017
Durante años financiasteis las campañas de difamación de Luis Pineda contra nosotros. Porque de vosotros salía el dinero para redactar, imprimir, distribuir y publicitar esos periódicos donde nos acusaba de los delitos por los que ahora él está en prisión incondicional. Vuestra publicidad y el patrocinio de sus eventos sirvió para mantener a lo largo de tres décadas a una organización criminal disfrazada de asociación de consumidores. A algunas empresas las extorsionaba, pero muchas la usasteis de tonto útil para lavaros la imagen a cambio de un puñado de euros.
Sabemos que Pineda
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