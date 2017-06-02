Ocio y cultura
Nacho Vegas: «Hay un excesivo pudor entre los músicos a posicionarse con los movimientos sociales»
Músico y autor independiente, su carrera iba por derroteros de cantautor oscuro e intimista hasta el estallido del 15M, que le transformó en uno de los intérpretes populares más comprometidos con la sociedad.
Por Ángeles Castellano
España-02/06/2017
Nacho Vegas (Gijón, 1974), cantautor, fue uno de los representantes destacados del movimiento independiente de los 90 en el pop español. Después de numerosos discos publicados al margen de las grandes discográficas en los que cantaba al amor y al desamor y otros sentimientos, tras el estallido del 15M su música encontró un camino más social, que le lleva a ser hoy una de las voces más comprometidas de la música popular. Sus letras cuentan ahora historias de personas que han sufrido la cara más dura de la crisis, pero también retrata con ironía el ambiente que nos rodea. La entrevista tiene lugar en Madrid, recién llegado de su ciudad de residencia, Gijón, a donde viene para acompañar a
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