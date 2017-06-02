¿Existe la Responsabilidad Social de las Empresas o es sólo marketing?

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) surgió en Estados Unidos en torno a la década de los cincuenta del siglo pasado, en los momentos en que el mundo sufría la guerra de Vietnam y otros conflictos como el Apartheid de Suráfrica. El concepto tuvo un impulso importante con la aparición en 1953 del libro Social Responsibilities of the Businessman (Responsabilidad Social del Empresario) de Howard R. Bowen. En los últimos años se aprecia cada vez más en todo el mundo un incremento del interés público y privado por la denominada Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (RSE o RSC), definida como «la contribución activa y voluntaria de las empresas al mejoramie

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