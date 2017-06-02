Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales a lo largo de los últimos meses.
España-02/06/2017
La actividad desarrollada por FACUA-Consumidores en Acción en sus delegaciones territoriales de todo el territorio nacional ha sido, durante los meses de abril y mayo, igualmente intensa.
En Madrid, donde la asociación ha trasladado su sede como consecuencia de su crecimiento, FACUA ha reclamado al Ayuntamiento que acabe con las escombreras ilegales, ha criticado tanto la denigrante publicidad machista en los folletos del Madrid Open, como el hecho de que la multa a Ferrovial y Dragados no vaya a reparar la
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