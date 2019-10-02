Salud y alimentación
Control alimentario: transparencia cero
El caso Magrudis ha vuelto a poner de manifiesto la falta de transparencia y las enormes carencias en los protocolos de inspección, que hacen necesarios cambios urgentes en la normativa.
Por Rubén Sánchez
España-02/10/2019
El Starbucks del número 39 de Fitroy Street, en Cambridge (Reino Unido), pasó su última inspección sobre seguridad alimentaria el 8 de noviembre de 2018. El funcionario que visitó el establecimiento consideró que en él se cumplía con las obligaciones en materia de manipulación higiénica de alimentos, limpieza y estado de las instalaciones y gestión de la seguridad alimentaria. Así que en la ficha que rellenó al inspeccionar el local indicó que en los tres estándares el nivel de cumplimiento era bueno.
La citada información está disponible en la web de la Agencia de Normas Alimentarias (Food Standars Agency) del Gobierno británico. Si deseas ver el informe comple
Únete gratis para acceder a este contenido