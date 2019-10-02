Más botijos y menos botellas de plástico

La mayoría de las botellas plásticas que hay en el mercado son de un solo uso: rellenarlas puede tener graves efectos a largo plazo sobre nuestra salud. Los expertos recomiendan el agua de grifo (la que más controles sanitarios tiene) y los envases de cristal, aluminio o acero… y por supuestos los tradicionales de barro o cerámica como el botijo. Los romanos lo llamaban buttis y ha formado parte de la historia del agua en nuestro país, aunque ahora encontrar un botijo es casi una misión imposible, especialmente en establecimientos de restauración o bares para poder refrescarse ante las altas temperaturas. El botijo ha quedado casi como un utensilio ornamental en estos tiempos en los que el plástico lo ha invadi

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