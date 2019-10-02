Salud y alimentación
Rodríguez Lázaro, experto en Listeria: «La seguridad alimentaria no puede basarse en una acción reactiva»
El vicepresidente del comité científico de la Aesan critica la falta de información en la gestión de la reciente alerta por listeriosis.
Por Ángeles Castellano
España-02/10/2019
David Rodríguez Lázaro es vicepresidente del comité científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), «el órgano encargado de proporcionar dictámenes científicos, definir el ámbito de los trabajos de investigación necesarios para sus funciones y coordinar los trabajos de los grupos de expertos que realicen actividades de evaluación de riesgo», según la web de la Agencia. Licenciado en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León, diplomado en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad y doctor en Biotecnología por la Universitat de Girona, dirige en la actualidad una unidad de investigación en microbiología desde su puesto de profesor titular en la Universidad d
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