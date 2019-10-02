Compras y publicidad
Horarios comerciales: las necesidades reales de los consumidores
La coexistencia de distintas formas de distribución enfrenta a sindicatos, empresarios y gobiernos, y todos ellos usan argumentos que dicen defender los intereses de los usuarios.
Por Paco Sánchez Legrán
España-02/10/2019
Desde hace décadas se viene produciendo una confrontación de posiciones entre distintos sectores de la sociedad en torno a la necesidad de liberar o regular los horarios comerciales, y debo decir que esta confrontación está siendo ganada poco a poco por las grandes empresas del sector. Éstas van imponiendo, con el apoyo de distintos gobiernos -central o autonómicos- una mayor liberalización de los horarios.
En contra de estas posiciones se encuentran los sindicatos de trabajadores del comercio y las agrupaciones patronales de la pequeña y mediana empresa de dicho sector, que defienden una regulación racional de horarios. Entienden que la libertad total de los mismos daña los intereses laborales y económicos de los trabajadores y de dichas empresas.
Por su parte, los gobier
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