Horarios comerciales: las necesidades reales de los consumidores

Desde hace décadas se viene produciendo una confrontación de posiciones entre distintos sectores de la sociedad en torno a la necesidad de liberar o regular los horarios comerciales, y debo decir que esta confrontación está siendo ganada poco a poco por las grandes empresas del sector. Éstas van imponiendo, con el apoyo de distintos gobiernos -central o autonómicos- una mayor liberalización de los horarios. En contra de estas posiciones se encuentran los sindicatos de trabajadores del comercio y las agrupaciones patronales de la pequeña y mediana empresa de dicho sector, que defienden una regulación racional de horarios. Entienden que la libertad total de los mismos daña los intereses laborales y económicos de los trabajadores y de dichas empresas. Por su parte, los gobier

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