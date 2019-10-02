Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio, agosto y septiembre.
España-02/10/2019
A lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor de denuncia de los distintos abusos que sufren consumidores y usuarios. Especialmente grave ha sido el caso del brote de listeriosis provocado por el consumo de carne mechada contaminada con Listeria de la empresa sevillana Magrudis, tanto de su marca La Mechá como la distribuida mediante marca blanca.
Entre otras actuaciones, la asociación ha constituido una plataforma de afectados, ha presentado una querella contra la empresa, admitida a trámite por la juez Pilar Ordóñez, por un posible delito contra la salud pública y
Únete gratis para acceder a este contenido