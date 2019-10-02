Eliminar trabas a las empresas desprotege a los consumidores

En estos años, los distintos gobiernos han llevado a cabo procesos de desregulación y reducción o eliminación de controles a las empresas que comercializan bienes y servicios de interés general. Se han aprobado leyes y reglamentos, o modificados los preexistentes, con el objetivo de reducir y eliminar trámites y controles administrativos y suprimir “trabas administrativas” a las empresas -como vienen definiéndolo-. Tampoco se han exigido determinados requisitos de inicio de actividad, sustituyendo licencias y autorizaciones por declaraciones responsables, eliminando controles previos y reduciendo inspecciones. Muchas de esas llamadas “trabas administrativas” suponen en la práctica controles y comprobaciones previas antes del inicio de una actividad económica lig

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