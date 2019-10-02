Uber y su publicidad viciada

Hace una década, el hecho de tener que contratar un servicio de un grupo de empresas o de una empresa que tuviese varias líneas de negocio diferenciadas nos obligaba como usuarios a tener que aceptar irremediablemente el envío de publicidad de todas las líneas de negocio de la empresa y de su grupo, incluso de entidades ajenas que tenían cualquier acuerdo de colaboración. Paradigmático era el caso de Telefónica. Si contratabas una línea de teléfono estabas obligado a tener que recibir comunicaciones comerciales de todas las empresas del Grupo Telefónica con el fin de ofrecerte cualquier tipo de servicio, aunque no tuviera nada que ver con el objeto principal del contrato que habías podido firmar.

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