Salud y alimentación
«Para acabar con el cambio climático hay que superar el capitalismo»
Emilio Santiago y Héctor Tejero publican '¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal', en el que proponen una línea política para enfrentar la emergencia climática.
Por Ángeles Castellano
España-02/10/2019
«Quiero que actuéis como si nuestra casa estuviera en llamas. Porque eso es lo que está pasando«. Esta interpelación, realizada a los líderes del capitalismo mundial (la Asamblea Anual del más reciente Foro Económico Mundial de Davos) en enero de este mismo año, puso en los medios a una jovencísima activista ecologista llamada Greta Thunberg. Y esta interpelación también sirve de arranque y de motor para la tesis que exponen el doctor en Antropología Emilio Santiago y el doctor en Bioquímica y Biología Molecular Héctor Tejero en su libro ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por el Green New Deal </
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