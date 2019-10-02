Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio, agosto y septiembre.
España-02/10/2019
En los meses de julio, agosto y septiembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han continuado manteniendo una labor intensa.
FACUA Madrid se ha sumado a la Plataforma en Defensa de Madrid Central, por los claros beneficios que traen para la salud de la ciudadanía y el medio ambiente. La asociación se ha dirigido a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para denunciar la deficiente climatización en los vagones y andenes de Metro, tras observar un aumento de las quejas y reclamaciones de los usuarios. Además, también ha denunciado las altas temp
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