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Virginia P. Alonso: «El periodismo tiene que tomar partido alguna vez, sobre todo ante las injusticias»
Codirectora de 'Público' desde 2008, la periodista reflexiona sobre los grandes peligros que enfrenta la libertad de información en España en la actualidad.
Por Ángeles Castellano
España-02/10/2019
Presidenta desde 2014 de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Virginia Pérez Alonso (Barcelona, 1972) es, junto a Ana Pardo de Vera, directora del diario Público. Antes, recorrió diferentes puestos en las redacciones de medios como Cinco Días, 20 minutos o el diario El Mundo, donde fue adjunta a la Dirección durante un año junto a David Jiménez. Quienes han trabajado con ella la describen como una persona sensata, muy trabajadora y buena compañera. Es de conversación pausada, en la que defiende sin vehemencia posturas muy claras sobre la necesidad del rigor y la ética en un oficio, el periodismo, imprescindible en una democracia sana pero extremadamente
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