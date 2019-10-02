Incumplir la ley de protección de datos pone en peligro nuestras vidas

No hace falta volver a explicar en este artículo las nefastas consecuencias que estamos sufriendo TODOS los ciudadanos a causa de la acuciante falta de escrúpulos de determinados empresarios, y su falta de respeto al cumplimiento normativo. Para la mayoría de los empresarios de este país, y especialmente en Andalucía (donde tiene su sede la empresa responsable de una las mayores crisis de salud pública que ha sufrido España), el cumplimiento normativo no existe o sólo es una carga burocrática que simplemente se soluciona con más papeleo. Los anglosajones hablan de compliance -utilizando una palabra concreta para hablar de cumplimiento normativo-, mientras que los españoles, al tratarse de un concepto tan alejado a nuestra sociedad, no dejamos de hablar de rendición de cuentas,

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