FACUA informa
Boletín semanal número 411
11/09/2016
FACUA critica que la Comisión Europea eluda tomar acciones reales contra Volkswagen
FACUA reclama a Bruselas que deje de ceder al lobby de las telecos y elimine el sobrecoste del 'roaming'
FACUA Madrid denuncia que 83 estaciones de la red de Metro seguirán contando con barreras arquitectónicas
La comisaria de Justicia y Consumidores se niega a exigir a Volkswagen que indemnice a los conductores
Jazztel, obligada a anular una factura de 388 euros a un socio de FACUA que decidió revocar su alta
FACUA pide a la CE que exija a Volkswagen indemnizaciones para los afectados por el fraude
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife empieza a cobrar las guarderías municipales sin previo aviso
FACUA, empresarios, sindicatos y discapacitados critican el informe de la CNMC sobre las gasolineras
FACUA denuncia graves irregularidades en la subida de tasas aprobada por el Ayuntamiento de Almendralejo
FACUA Madrid publica su 'Memoria 2015'
El Cabildo de Tenerife organiza conciertos a los que prohíbe entrar con comida y bebida, denuncia FACUA
Orange anula una factura de 1.275 euros a un socio de FACUA por vulnerar la normativa sobre 'roaming'
FACUA detecta diferencias de hasta el 126% en los precios del aceite de oliva
FACUA ve escandaloso que la Comunidad de Madrid subvencionara a Ausbanc con 6,2 millones en 12 años
FACUA alerta de la revisión de los Seat León, Toledo, Ibiza y Mii por problemas en el seguro para niños
FACUA denuncia que multas como la de 3.000 euros a El Corte Inglés incentivan la venta a pérdidas
Ikea amplía la retirada de las cancelas de seguridad para niños Patrull por riesgo de caídas
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