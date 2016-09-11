FACUA informa

Boletín semanal número 411
11/09/2016

FACUA critica que la Comisión Europea eluda tomar acciones reales contra Volkswagen

FACUA reclama a Bruselas que deje de ceder al lobby de las telecos y elimine el sobrecoste del 'roaming'

FACUA Madrid denuncia que 83 estaciones de la red de Metro seguirán contando con barreras arquitectónicas

La comisaria de Justicia y Consumidores se niega a exigir a Volkswagen que indemnice a los conductores

Jazztel, obligada a anular una factura de 388 euros a un socio de FACUA que decidió revocar su alta

FACUA pide a la CE que exija a Volkswagen indemnizaciones para los afectados por el fraude

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife empieza a cobrar las guarderías municipales sin previo aviso

FACUA, empresarios, sindicatos y discapacitados critican el informe de la CNMC sobre las gasolineras

FACUA denuncia graves irregularidades en la subida de tasas aprobada por el Ayuntamiento de Almendralejo

FACUA Madrid publica su 'Memoria 2015'

El Cabildo de Tenerife organiza conciertos a los que prohíbe entrar con comida y bebida, denuncia FACUA

Orange anula una factura de 1.275 euros a un socio de FACUA por vulnerar la normativa sobre 'roaming'

FACUA detecta diferencias de hasta el 126% en los precios del aceite de oliva

FACUA ve escandaloso que la Comunidad de Madrid subvencionara a Ausbanc con 6,2 millones en 12 años

FACUA alerta de la revisión de los Seat León, Toledo, Ibiza y Mii por problemas en el seguro para niños

FACUA denuncia que multas como la de 3.000 euros a El Corte Inglés incentivan la venta a pérdidas

Ikea amplía la retirada de las cancelas de seguridad para niños Patrull por riesgo de caídas

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