FACUA informa
Boletín semanal número 433
12/02/2017
La rebaja del Supremo de la multa a Iberdrola refleja la insuficiencia del marco sancionador
FACUA Málaga ofrece una ponencia sobre pobreza energética y los efectos sobre los consumidores
Los andaluces plantearon más de 28.000 consultas y reclamaciones en FACUA durante el último año
FACUA Galicia reclama a las eléctricas mejoras en sus instalaciones para evitar más cortes masivos de luz
FACUA ve escandaloso que el CSN dé luz verde a reabrir Garoña en contra de sus propios criterios
La Junta cede y mantendrá dos áreas hospitalarias en Granada, como reclamaban profesionales y usuarios
El 82% de encuestados cree que la sanidad pública en Andalucía ha empeorado en los últimos 2 años
FACUA logra que Politours devuelva a una usuaria el coste de un crucero no realizado por enfermedad grave
Calamonte ignora las reivindicaciones de FACUA en el Pleno sobre privatización del servicio de agua
La marea blanca de Sevilla convoca una gran movilización para el próximo 28 de febrero
FACUA Andalucía lanza una campaña con ocho vídeos sobre #consumosostenible y responsable
FACUA pide a Sanidad de Aragón medidas urgentes contra el colapso de los servicios de Urgencias
FACUA alerta de la retirada de los patinetes Oxelo Town 7 y 9 EF de Decathlon por defectos en el manillar
Sanidad retira varios lotes de Aspirina efervescente 400 mg y granulado 500 mg por sellado insuficiente
FACUA logra que la estación de Sierra Nevada le reconozca a una usuaria la tarifa para discapacitados
FACUA denuncia a Orange por subir su recién lanzada tarifa Love sin respetar los contratos de permanencia
FACUA alerta de la llamada a revisión de varios vehículos Honda por problemas en sus airbags
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