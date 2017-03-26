FACUA informa
Boletín semanal número 439
26/03/2017
Rubén Sánchez asume la Vicepresidencia de FACUA tras su 11ª Asamblea General
La marea blanca de Sevilla critica el "discurso economicista" del SAS tras la reunión con su gerente
Cetelem exigió al hijo de un fallecido que siguiese pagando un préstamo pese a que ya lo cubría un seguro
FACUA celebra este sábado en Sevilla su 11ª Asamblea General
FACUA pide a Sanidad que actúe con transparencia en relación al fraude de la carne adulterada de Brasil
Iberdrola castigó con 1.900 euros la manipulación de un contador y un juez la condena a devolverlos
FACUA denuncia a 14 compañías de telecomunicaciones por tener líneas de atención al cliente de pago
FACUA avisa de la revisión de las Ducati Multistrada 900 y 1200 por problemas en el tanque de combustible
Los consumidores eligen El Peor Abuso del Año
El Gobierno silencia un informe que aporta indicios de más manipulaciones de emisiones de coches diésel
FACUA denuncia a 7 bancos por poner trabas a los usuarios para presentar reclamaciones por cláusula suelo
Vodafone devuelve más de 1.000 euros a un socio de FACUA cobrados indebidamente por uso del roaming
La marea blanca de Sevilla se reúne con el Defensor del Pueblo andaluz para exponer sus reivindicaciones
Multa por el concierto de AC/DC en Sevilla con Axl Rose: FACUA denunció el rechazo a devolver el dinero
FACUA advierte de que el butano vuelve a subir un 5% y acumula un incremento del 20% desde julio
DHL, multada: se negó a entregar un envío si el usuario no pagaba el doble del precio y lo devolvió roto
FACUA denuncia por publicidad engañosa a Psicomeuskadi por el precio de renovación del carné de conducir
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