FACUA informa
Boletín semanal número 451
18/06/2017
Nace FACUA Euskadi, que en próximas fechas abrirá su sede en Bilbao
FACUA denuncia que Renfe se niega a hacer duplicados de abonos de viaje nominativos robados o extraviados
FACUA pide al Gobierno de Aragón que retire el canon de saneamiento, por no estar justificado
FACUA Madrid insta a la Comunidad a garantizar la climatización en los colegios ante la ola de calor
Marea Blanca en Sevilla realizará el lunes una concentración en Valme contra el colapso de las Urgencias
FACUA denuncia que las telecos responden al fin del roaming en la UE con subidas generalizadas de tarifas
FACUA Córdoba reclama al SAS transparencia sobre la limitación horaria de la atención primaria en verano
La Junta aprueba el nuevo decreto sobre negocios de tatuajes, cuyo proyecto fue criticado por FACUA
FACUA pide a Sanidad de Baleares medidas contra el colapso en las Urgencias del hospital Son Espases
FACUA Málaga publica su 'Memoria 2016'
La Diputación de Sevilla se niega a cumplir sus dos condenas por irregularidades en subvenciones
FACUA y la Fiscalía recurren el archivo del caso Movistar Fusión
Zurich declaró un coche como "pérdida total" para ahorrarse 3.000 euros: lo reparará tras reclamar FACUA
FACUA Cádiz exige la apertura del Hospital de Alta Resolución de La Janda en Vejer de la Frontera
FACUA Córdoba denuncia que numerosos autobuses de Aucorsa circulan sin aire acondicionado pese al calor
FACUA logra que Movistar devuelva a una socia de Madrid 10.500 euros cobrados indebidamente por roaming
FACUA denuncia a 15 superficies comerciales por tener líneas 901 y 902 para la atención al consumidor
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