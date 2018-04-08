FACUA informa
Boletín semanal número 493
08/04/2018
FACUA celebra este sábado en Sevilla su 12ª Asamblea General
FACUA Córdoba denuncia la fiesta multitudinaria Córdoba Colors Fest por dudosa organización
Los socios de FACUA Sevilla aprueban por unanimidad la gestión de la asociación en su Asamblea General
Tras la reclamación de FACUA, Castro-Urdiales se compromete a mejorar la dotación técnica de sus bomberos
FACUA denunciará a Grindr ante Protección de Datos por ceder a terceros el estado de VIH de usuarios
FACUA Córdoba avisa de que el Consistorio deja en indefensión jurídica a los usuarios con la cita previa de la OAC
FACUA Cádiz alerta de que los técnicos de Aqualuz no tienen relación con la empresa municipal de aguas
FACUA denuncia a Aqualia Mérida por el uso de líneas 902 en su servicio de atención al cliente
Madrid, Barcelona, Oviedo, Guadalajara y Vitoria son las capitales con los cines más caros, según un estudio de FACUA
FACUA Sevilla celebra su 38ª Asamblea General de Socios
FACUA Córdoba lanza una nueva campaña de podcast sobre banca, luz, aerolíneas y bienes de consumo
FACUA critica el recorte del presupuesto destinado a la Agencia Española de Protección de Datos
FACUA Granada denuncia el caos sufrido por los usuarios de BMN tras su fusión con la entidad Bankia
FACUA considera un juego de trileros la propuesta de bajar la luz a cambio de subir carburantes e IVA
FACUA denuncia a H&M, Mango, Women'secret, Springfield, Sephora y Décimas por sus 901 y 902
FACUA pide a Sanidad de Asturias que resuelva definitivamente los problemas de sus servicios de pediatría
FACUA Córdoba reclama al Córdoba CF que el estadio de El Arcángel sea un lugar sin humos
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