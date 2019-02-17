FACUA informa

Boletín semanal número 538
17/02/2019

Vodafone abona a un socio de FACUA los 500 euros con los que infló sus recibos durante más de un año

El movimiento Por el Clima de Sevilla organiza un encuentro el 19 de febrero

Ucauce infló sus socios para acceder a los beneficios de las federaciones de consumidores representativas

FACUA Extremadura reclama a AENA que instale el sistema antinieblas tipo III en el aeropuerto de Badajoz

Sanidad, telecos y banca, sectores más denunciados por los consumidores en FACUA durante 2018

Unicaja devuelve más de mil euros a un socio de FACUA Málaga por comisiones indebidas

FACUA y más de un centenar de organizaciones sociales muestran su apoyo a la norma europea del agua

FACUA denuncia a Epic Games ante la AEPD por una posible filtración de datos de usuarios de Fortnite

FACUA pide a Servicios Sociales de Aragón que mejore la situación de las personas dependientes y ancianas

Holaluz dice que tiene "confianza" en que nadie usará ilícitamente los datos personales que expone su web

FACUA Madrid reclama a la Consejería de Transportes alternativas al cierre parcial de la Línea 2 de Metro

FACUA denuncia a Apple por un fallo en los Macbook Pro que obliga a gastar más de 500 euros en repararlos

FACUA alerta de que la web de Holaluz expone datos de los contratos de los usuarios de cualquier compañía

FACUA Extremadura critica que el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos no regule la reventa online

FACUA insta al Gobierno de Asturias a que actúe para solucionar los problemas de polución del Principado

FACUA y CCOO Andalucía instan a la Junta a incluirlas en las negociaciones sobre el taxi y las VTC

Jueza anula a una socia de FACUA Jaén 11.700 euros de deuda por un tratamiento inacabado en Dental Line

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