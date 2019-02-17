FACUA informa
Boletín semanal número 538
17/02/2019
Vodafone abona a un socio de FACUA los 500 euros con los que infló sus recibos durante más de un año
El movimiento Por el Clima de Sevilla organiza un encuentro el 19 de febrero
Ucauce infló sus socios para acceder a los beneficios de las federaciones de consumidores representativas
FACUA Extremadura reclama a AENA que instale el sistema antinieblas tipo III en el aeropuerto de Badajoz
Sanidad, telecos y banca, sectores más denunciados por los consumidores en FACUA durante 2018
Unicaja devuelve más de mil euros a un socio de FACUA Málaga por comisiones indebidas
FACUA y más de un centenar de organizaciones sociales muestran su apoyo a la norma europea del agua
FACUA denuncia a Epic Games ante la AEPD por una posible filtración de datos de usuarios de Fortnite
FACUA pide a Servicios Sociales de Aragón que mejore la situación de las personas dependientes y ancianas
Holaluz dice que tiene "confianza" en que nadie usará ilícitamente los datos personales que expone su web
FACUA Madrid reclama a la Consejería de Transportes alternativas al cierre parcial de la Línea 2 de Metro
FACUA denuncia a Apple por un fallo en los Macbook Pro que obliga a gastar más de 500 euros en repararlos
FACUA alerta de que la web de Holaluz expone datos de los contratos de los usuarios de cualquier compañía
FACUA Extremadura critica que el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos no regule la reventa online
FACUA insta al Gobierno de Asturias a que actúe para solucionar los problemas de polución del Principado
FACUA y CCOO Andalucía instan a la Junta a incluirlas en las negociaciones sobre el taxi y las VTC
Jueza anula a una socia de FACUA Jaén 11.700 euros de deuda por un tratamiento inacabado en Dental Line
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