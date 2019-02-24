FACUA informa
Boletín semanal número 539
24/02/2019
FACUA alerta de la retirada de varios lotes de toallitas Carrefour Baby Sensitive por estar contaminados
Villanueva de la Cañada, condenada a devolver a un socio de FACUA Madrid más de 2.400 euros de plusvalía
FACUA Córdoba celebra su 31ª Asamblea General de Socios
FACUA Euskadi insta al Ayuntamiento de Bilbao a solventar los problemas de la app de pago de la zona azul
Marea Blanca en Sevilla muestra preocupación por el posible abandono del Hospital Militar por la Junta
Italia multa a Ryanair y Wizz Air por cobrar por el equipaje de mano mientras España mira para otro lado
FACUA Comunidad Valenciana rechaza que el Ayuntamiento de Valencia amplíe la contratación de VTC a 1 hora
El juez Pedraz envía a la Sala de lo Penal el caso Ausbanc y Manos Limpias para que ponga fecha al juicio
Sabadell devuelve 800 euros a una socia de FACUA por 21 reclamaciones de descubiertos que nunca le hizo
Instalan en Carrefour una máquina que cambia monedas por un vale canjeable por "dinero" y se queda el 10%
Éstas son las (ridículas) compensaciones que tiene que pagarte Vodafone por la caída de su red
FACUA pide a Renfe que informe del estado del ASFA digital en todas las vías ferroviarias de España
FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento que Uber y Cabify no sean considerados como meros intermediarios
FACUA insta al Gobierno a prestar atención sanitaria a los inmigrantes residentes en España sin excepción
El mismo peritaje que usó para eludir una reclamación fuerza a Línea Directa a pagar a una socia de FACUA
FACUA insta al Ayuntamiento de Santander a evitar la suciedad generada por las obras en La Albericia
10 de las condiciones contractuales de Uber podrían ser abusivas: FACUA le reclama modificaciones
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