FACUA informa

Boletín semanal número 551
19/05/2019

FACUA Sevilla traslada sus reivindicaciones a la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta

FACUA critica las ridículas multas del Banco de España a Santander (6,4 millones) y Unicaja (1,5)

Cetelem devuelve a un socio de FACUA los 1.440 euros que pagó al financiar un tratamiento con iDental

Ucauce Málaga ocultó a la Junta un convenio de colaboración con la empresa que administra su presidente

FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios

Tras la denuncia de FACUA, la aerolínea Condor paga una multa y sustituye su 902 de atención al cliente

MásMóvil penalizó con más de 400 euros a una usuaria que pidió la baja después de tres meses sin servicio

FACUA denuncia la octava subida de Movistar Fusión ante Economía y las autoridades autonómicas de consumo

La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía se reúne con portavoces de la Comisión de Salud del Parlamento

FACUA Andalucía, CCOO, UGT y Al-Andalus advierten de los peligros de una desregulación comercial total

FACUA denuncia a Endesa y Naturgy ante la Fiscalía por alterar fraudulentamente el precio de la luz

FACUA Córdoba denuncia la explosión de un transformador de Endesa en una vía pública de la capital

Sentencia del TSJA: Movistar tendrá que pagar 750.000 euros por la subida de Fusión denunciada por FACUA

Nueva subida de precios de Movistar: los paquetes Fusión serán entre 2 y 10 euros más caros

Endesa devuelve más de 1.500 euros a una usuaria a la que acusó sin pruebas de manipular su contador

Reventa: Tras la denuncia de FACUA, Cataluña abre expediente sancionador a una filial de Ticketmaster

FACUA alerta de un fallo en la suspensión de los vehículos Touareg de 2019 de Volkswagen

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