FACUA informa
Boletín semanal número 551
19/05/2019
FACUA Sevilla traslada sus reivindicaciones a la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta
FACUA critica las ridículas multas del Banco de España a Santander (6,4 millones) y Unicaja (1,5)
Cetelem devuelve a un socio de FACUA los 1.440 euros que pagó al financiar un tratamiento con iDental
Ucauce Málaga ocultó a la Junta un convenio de colaboración con la empresa que administra su presidente
FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios
Tras la denuncia de FACUA, la aerolínea Condor paga una multa y sustituye su 902 de atención al cliente
MásMóvil penalizó con más de 400 euros a una usuaria que pidió la baja después de tres meses sin servicio
FACUA denuncia la octava subida de Movistar Fusión ante Economía y las autoridades autonómicas de consumo
La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía se reúne con portavoces de la Comisión de Salud del Parlamento
FACUA Andalucía, CCOO, UGT y Al-Andalus advierten de los peligros de una desregulación comercial total
FACUA denuncia a Endesa y Naturgy ante la Fiscalía por alterar fraudulentamente el precio de la luz
FACUA Córdoba denuncia la explosión de un transformador de Endesa en una vía pública de la capital
Sentencia del TSJA: Movistar tendrá que pagar 750.000 euros por la subida de Fusión denunciada por FACUA
Nueva subida de precios de Movistar: los paquetes Fusión serán entre 2 y 10 euros más caros
Endesa devuelve más de 1.500 euros a una usuaria a la que acusó sin pruebas de manipular su contador
Reventa: Tras la denuncia de FACUA, Cataluña abre expediente sancionador a una filial de Ticketmaster
FACUA alerta de un fallo en la suspensión de los vehículos Touareg de 2019 de Volkswagen
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