FACUA informa
Boletín semanal número 555
16/06/2019
Transavia Airlines elimina su 902 de atención al cliente y debe pagar una multa tras la denuncia de FACUA
Tras las denuncias de FACUA a festivales, el O Son do Camiño finalmente permitirá acceder con comida
FACUA Córdoba tacha de inadmisible que el Consistorio prohíba el acceso de comida al concierto de Rosalía
FACUA Comunidad Valenciana celebra unas jornadas sobre consumo en el municipio de Vall d'Uixó
FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento que elimine la publicidad de Tussam sobre apuestas online
Otra multa ridícula del Banco de España: 4,5 millones a Santander por infracciones muy graves del Popular
FACUA insta a la Comunidad de Madrid a multar al Paraíso Festival por impedir acceder con comida y bebida
Cuidado con los Superpacks Naturgy: son falsas tarifas planas que pueden inflar tu factura
FACUA insta a Sanidad de Cantabria a construir helipuertos en los principales hospitales de la comunidad
FACUA logra que una teleco indemnice con 92 euros a una usuaria por dejarla incomunicada en Berlín
FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento que permita entrar con comida y bebida en el concierto de Rosalía
FACUA Euskadi denuncia al BBK Music Legends Fest por impedir el acceso con comida y bebida
Endesa devuelve 2.000 euros a un socio de FACUA al que facturó por un contador que no era el suyo
Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a la empresa Cien por Cien Pata Negra SL
FACUA alerta de la presencia de avellanas no declaradas en barritas energéticas Pulse de Isostar
Xiaomi retira patinetes eléctricos por un problema en el mecanismo de plegado
Más de 1.000 consumidores se han sumado ya a la plataforma de #AfectadosDell creada por FACUA
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