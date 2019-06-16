FACUA informa

Boletín semanal número 555
16/06/2019

Transavia Airlines elimina su 902 de atención al cliente y debe pagar una multa tras la denuncia de FACUA

Tras las denuncias de FACUA a festivales, el O Son do Camiño finalmente permitirá acceder con comida

FACUA Córdoba tacha de inadmisible que el Consistorio prohíba el acceso de comida al concierto de Rosalía

FACUA Comunidad Valenciana celebra unas jornadas sobre consumo en el municipio de Vall d'Uixó

FACUA Sevilla exige al Ayuntamiento que elimine la publicidad de Tussam sobre apuestas online

Otra multa ridícula del Banco de España: 4,5 millones a Santander por infracciones muy graves del Popular

FACUA insta a la Comunidad de Madrid a multar al Paraíso Festival por impedir acceder con comida y bebida

Cuidado con los Superpacks Naturgy: son falsas tarifas planas que pueden inflar tu factura

FACUA insta a Sanidad de Cantabria a construir helipuertos en los principales hospitales de la comunidad

FACUA logra que una teleco indemnice con 92 euros a una usuaria por dejarla incomunicada en Berlín

FACUA Córdoba reclama al Ayuntamiento que permita entrar con comida y bebida en el concierto de Rosalía

FACUA Euskadi denuncia al BBK Music Legends Fest por impedir el acceso con comida y bebida

Endesa devuelve 2.000 euros a un socio de FACUA al que facturó por un contador que no era el suyo

Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a la empresa Cien por Cien Pata Negra SL

FACUA alerta de la presencia de avellanas no declaradas en barritas energéticas Pulse de Isostar

Xiaomi retira patinetes eléctricos por un problema en el mecanismo de plegado

Más de 1.000 consumidores se han sumado ya a la plataforma de #AfectadosDell creada por FACUA

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