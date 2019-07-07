FACUA informa
Boletín semanal número 558
07/07/2019
FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Bilbao que devuelva parte del abono por la huelga de piscinas
Iberdrola cobró 2.700 euros a un usuario de Córdoba que ni siquiera era cliente
Canarias expedienta a otros tres restaurantes denunciados por FACUA por no incluir el IGIC en sus cartas
FACUA denuncia a otros cinco festivales por prohibir el acceso a sus instalaciones con comida y bebida
Ahorro de energía: claves para no despilfarrarla
Ojo a los "precios competitivos" del Plan Estable de Iberdrola: un 39% más caros que la tarifa regulada
Vodafone anula un cargo irregular de 5.700 euros por roaming en Túnez y Libia a una socia de FACUA Málaga
FACUA Comunidad Valenciana valora las medidas planteadas por el nuevo gobierno de la Generalitat
FACUA denuncia a un campamento de inglés por expulsar a una niña de 11 años con necesidades especiales
FACUA insta a Bimbo a cambiar la denominación de los panes que comercializa con el reclamo "artesano"
FACUA Andalucía denuncia al Weekend Beach Festival por impedir acceder con comida y bebida
FACUA Extremadura insta a Sanidad a resolver de inmediato el mal estado de los centros sanitarios
FACUA Euskadi pide al Gobierno vasco que acorte el tiempo para obtener cita previa en la ITV
Consumidores, sindicatos y vecinos de Sevilla reclaman una regularización de los horarios comerciales
FACUA insta a AENA a resarcir los daños provocados por la huelga de personal del aeropuerto de Bilbao
FACUA insta a las autoridades de consumo autonómicas a vigilar el cumplimiento de la nueva norma del pan
FACUA recuerda que desprecintar un producto comprado a través de internet no impide devolverlo
FACUA pide al Ayuntamiento de Gijón que acabe con las manchas de carbón en la playa de San Lorenzo
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