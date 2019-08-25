FACUA informa
Boletín semanal número 565
25/08/2019
El propietario de La Mechá puso a su hijo de testaferro tras dejar tres empresas con deudas en 20 años
Magrudis ocultó a la Consejería de Salud que tiene una segunda marca además de La Mechá
FACUA presenta una querella contra Magrudis por posible delito contra la salud pública
El consejero de Salud andaluz dice que la empresa responsable de la listerioris ha tenido "mala suerte"
La Consejería de Salud andaluza lleva 6 meses sin actualizar su web sobre alertas alimentarias
Andalucía ordena investigar la contaminación cruzada de listeriosis mientras niega públicamente el riesgo
FACUA presentará una querella contra el fabricante de La Mechá por posible delito contra la salud pública
La empresa de la carne con listeria declaró un patrimonio de 48.000 euros en sus últimas cuentas
FACUA alerta de la orden de retirada de muletas Advance de Herdegen por riesgo de caída del usuario
FACUA alerta de un bulo que circula por WhatsApp atribuyendo la listeriosis a un matadero de Sevilla
FACUA Madrid lamenta la continuidad de Ruiz Escudero en Sanidad y reclama un giro en sus políticas
Sanidad ordena retirar un lote del antidepresivo y ansiolítico Venlafaxina Retard Davur
FACUA Andalucía pide la dimisión del consejero de Salud por su nefasta gestión de la alerta alimentaria
FACUA alerta del posible riesgo de lesiones por un mal funcionamiento del airbag de varios coches Honda
Detectan proteína láctea no declarada en perlas de chocolate de plata Dr. Oetker
FACUA pide a Sanidad que decrete la alerta sanitaria a nivel nacional por la carne mechada con 'Listeria'
Otra embarazada que consumió la carne mechada con Listeria sufrió un aborto en Sevilla el 2 de agosto
Una embarazada que consumió la carne mechada con 'Listeria' en un bar da a luz de forma prematura
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