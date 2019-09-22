FACUA informa
Boletín semanal número 569
22/09/2019
FACUA advierte de que si no se cambian leyes y protocolos habrá otros casos como iDental y Magrudis
FACUA Catalunya imparte una sesión informativa de la empresa municipal de formación de Mollet del Vallès
FACUA Galicia denuncia al Caudal Fest por impedir el acceso con bebida del exterior
Vodafone devuelve 1.400 euros a una usuaria por servicios que tuvo contratados cinco años sin saberlo
Trevedul: FACUA denuncia a Comapa por vender jamones polacos como si fueran de Trevélez
Alerta por listeriosis: Adelante Andalucía pide la comparecencia de FACUA en el Parlamento
FACUA Málaga pone en marcha nuevos talleres de consumo responsable para estudiantes
Sanidad señala que sólo tres de los lotes analizados del falso omeprazol contenían minoxidil
Varias entidades han vendido los créditos de iDental para puentear la prohibición judicial de reclamarlos
FACUA reclama a la ACB que rechace la publicidad de casas de apuestas online
Admitida a trámite la querella presentada por FACUA contra Magrudis, su administrador y su "gerente"
FACUA explica a los afectados por la gota fría cómo reclamar
FACUA Extremadura abre su sede en Badajoz
Seis meses de cárcel para los hombres que llamaron "golfas" y "guarras" a las manifestantes del 8M
Una aerolínea abona 2.722 euros a dos usuarios que perdieron un vuelo de conexión por un retraso
La CNMV advierte sobre otras siete sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión
Huelga en Iberia: FACUA recuerda a los afectados que tienen derecho a compensaciones
FACUA presenta quince medidas para prevenir un nuevo caso Magrudis
FACUA considera inaceptable el ataque personal de la portavoz del PSOE por la crisis de la listeriosis
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