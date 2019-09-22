FACUA informa

Boletín semanal número 569
22/09/2019

FACUA advierte de que si no se cambian leyes y protocolos habrá otros casos como iDental y Magrudis

FACUA Catalunya imparte una sesión informativa de la empresa municipal de formación de Mollet del Vallès

FACUA Galicia denuncia al Caudal Fest por impedir el acceso con bebida del exterior

Vodafone devuelve 1.400 euros a una usuaria por servicios que tuvo contratados cinco años sin saberlo

Trevedul: FACUA denuncia a Comapa por vender jamones polacos como si fueran de Trevélez

Alerta por listeriosis: Adelante Andalucía pide la comparecencia de FACUA en el Parlamento

FACUA Málaga pone en marcha nuevos talleres de consumo responsable para estudiantes

Sanidad señala que sólo tres de los lotes analizados del falso omeprazol contenían minoxidil

Varias entidades han vendido los créditos de iDental para puentear la prohibición judicial de reclamarlos

FACUA reclama a la ACB que rechace la publicidad de casas de apuestas online

Admitida a trámite la querella presentada por FACUA contra Magrudis, su administrador y su "gerente"

FACUA explica a los afectados por la gota fría cómo reclamar

FACUA Extremadura abre su sede en Badajoz

Seis meses de cárcel para los hombres que llamaron "golfas" y "guarras" a las manifestantes del 8M

Una aerolínea abona 2.722 euros a dos usuarios que perdieron un vuelo de conexión por un retraso

La CNMV advierte sobre otras siete sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión

Huelga en Iberia: FACUA recuerda a los afectados que tienen derecho a compensaciones

FACUA presenta quince medidas para prevenir un nuevo caso Magrudis

FACUA considera inaceptable el ataque personal de la portavoz del PSOE por la crisis de la listeriosis

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