#174 / Abril 2016Ver números anteriores
Volkswagen, intocable para las autoridades
En este número
Adiós papel: nace Consumerismo digital|FACUA, en acción|Jesús Cintora: «Existe el deseo de que algunos tengamos la boca cerrada»|El consumidor, la gran víctima del monstruo eléctrico|Venenos hormonales ocultos: los disruptores endocrinos|El terrorismo yihadista y la euforia belicista|Pactos diabólicos en el mercado|Erin Brockovich: personas pequeñas pueden lograr grandes victorias|Los disfraces del azúcar|La revolución que está por llegar|Descubre una de las peores grasas villanas para ser un ‘cazapalma’|8 líneas estratégicas para seguir avanzando en defensa del consumidor|La tela de araña del consumismo|Volkswagen, intocable para las autoridades
Institucional
Adiós papel: nace Consumerismo digital
Tras treinta y dos años de andadura, la revista de FACUA comienza una nueva etapa online.
Por Rubén Sánchez
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más destacadas durante los tres primeros meses de 2016.
Telecos y privacidad
Jesús Cintora: «Existe el deseo de que algunos tengamos la boca cerrada»
Desahucios, economía sumergida, empleos basura... En su nuevo programa, el periodista escarba en los abusos, en los fraudes y "en lo que el poder no quiere que se sepa".
Por Santiago Salas
Vivienda y suministros
El consumidor, la gran víctima del monstruo eléctrico
El autor de 'Informe Frankenstein. Por qué cuando haces clic el sistema eléctrico hace crac', repasa las causas del elevado recibo de la luz y el inevitable enfado de la ciudadanía.
Por Iñaki de las Heras
Salud y alimentación
Venenos hormonales ocultos: los disruptores endocrinos
Están presentes sin que lo sepamos en muchos alimentos y artículos de consumo, y son los causantes de alergias, intolerancias, infertilidad y hasta tumores y malformaciones.
Por Ricardo Gamaza
Salud y alimentación
El terrorismo yihadista y la euforia belicista
El combate contra los monstruos no debe transformarnos en elementos igualmente despiadados que convierten una tragedia en venganza política, especialmente en períodos electorales.
Por Carlos Puente Martín
Compras y publicidad
Pactos diabólicos en el mercado
Es urgente robustecer los entes reguladores y las agencias gubernamentales de protección al consumidor, incrementar las multas, desconcentrar los mercados y empoderar al movimiento de consumidores.
Por Juan Trímboli
Ocio y cultura
Erin Brockovich: personas pequeñas pueden lograr grandes victorias
La película de Steven Soderbergh cuenta la historia real de la lucha de una mujer contra un gigante energético por contaminar acuíferos con una sustancia cancerígena.
Por Álvaro Velasco
Salud y alimentación
Los disfraces del azúcar
Un etiquetado confuso permite que el azúcar sea omnipresente en casi todos los alimentos procesados. Los españoles consumen de media 100 gramos al día, cuatro veces más de lo que recomienda la OMS.
Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad
La revolución que está por llegar
Cada día más personas son conscientes de que lo que hagan con las monedas y billetes que hay dentro de su bolsillo puede cambiar las cosas con más fuerza que mil manifestaciones o millones de votos.
Por Gerardo Tecé
Salud y alimentación
Descubre una de las peores grasas villanas para ser un ‘cazapalma’
El de palma es el aceite vegetal más consumido en todo el mundo y está provocando que el nivel de deforestación en las zonas tropicales aumente a pasos de gigante, sobre todo en el sudeste asiático.
Por Lluvia Rojo
Institucional
8 líneas estratégicas para seguir avanzando en defensa del consumidor
El 23 de abril se celebra el III Congreso de FACUA, en el que debemos reafirmar de manera clara las señas de identidad de nuestro proyecto consumerista.
Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad
La tela de araña del consumismo
Sucumbimos a él y a sus códigos de la felicidad: infeliz el que no tenga, el que no compre. Y cuando dejaron de sacar billetes de la chistera, nos culpabilizaron de la caída de su castillo de naipes.
Por Olga Ruiz
Motor y viajes
Volkswagen, intocable para las autoridades
Inacción de los gobiernos europeos pese a la magnitud del fraude. La empresa mantiene su secretismo y se niega a comprometerse con los consumidores.
Por Ángeles Castellano
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Rubén Sánchez García
Secretaría
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