#181 / Junio 2017Ver números anteriores
Los banqueros quieren amaestrarte
En este número
¿Intentar sobornarnos? Sois patéticos|FACUA, en acción|Barbijaputa: «Si no lucho por los derechos de las mujeres de forma radical, ¿lo pido por favor?»|Las razones por las que lo ecológico sabe mejor|¿Existe la Responsabilidad Social de las Empresas o es sólo marketing?|La intimidad de lo que tenemos en nuestro ordenador personal|¿Qué bacalao de todos los bacalaos es tu bacalao?|Nacho Vegas: «Hay un excesivo pudor entre los músicos a posicionarse con los movimientos sociales»|Cañones o mantequilla|Crónica consumerista|Cláusula suelo, cuatro meses después: la banca se resiste a perder|Cuatro productos antiecológicos que deberías sacar de la cesta de la compra|Corrupción y desigualdad en América Latina|Los banqueros quieren amaestrarte
Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de abril y mayo.
Salud y alimentación
Barbijaputa: «Si no lucho por los derechos de las mujeres de forma radical, ¿lo pido por favor?»
Activista feminista, este personaje con cientos de miles de seguidores en Twitter es también columnista y escritora para poner de relevancia el machismo cotidiano.
Por Ángeles Castellano
Salud y alimentación
Las razones por las que lo ecológico sabe mejor
En contra de las creencias populares, los alimentos no ven influido su sabor por el uso de pesticidas o fitosanitarios. La respuesta a la diferencia es muy diferente: la simplificación genética.
Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad
¿Existe la Responsabilidad Social de las Empresas o es sólo marketing?
Desde los años 50 se ha extendido una filosofía empresarial que implica la reparación a la sociedad por los daños que las compañías causan con su actividad, pero su práctica deja mucho que desear.
Por Paco Sánchez Legrán
Telecos y privacidad
La intimidad de lo que tenemos en nuestro ordenador personal
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que los derechos están para respetarse. Por muy culpable que sea alguien, si las pruebas se obtienen lesionándolos, no pueden usarse para condenarlo.
Por Joaquín Urias
Compras y publicidad
¿Qué bacalao de todos los bacalaos es tu bacalao?
Desalado y al punto de sal son dos denominaciones de dos productos que, aunque en apariencia puedan parecer similares presentan diferencias notables en cuanto a su proceso de elaboración, su aroma o sabor.
Por Carlos Ruiz Blanco
Ocio y cultura
Nacho Vegas: «Hay un excesivo pudor entre los músicos a posicionarse con los movimientos sociales»
Músico y autor independiente, su carrera iba por derroteros de cantautor oscuro e intimista hasta el estallido del 15M, que le transformó en uno de los intérpretes populares más comprometidos con la sociedad.
Por Ángeles Castellano
Salud y alimentación
Cañones o mantequilla
La defensa europea es necesaria, pero debe ser coordinada a escala de la Unión Europea, con independencia de las peticiones que Trump ha hecho a la OTAN.
Por Carlos Puente Martín
Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales a lo largo de los últimos meses.
Banca y seguros
Cláusula suelo, cuatro meses después: la banca se resiste a perder
Pasada la tregua que el Gobierno ha dado al sector, las entidades financieras siguen torpedeando y retrasando sus obligaciones: restituir un dinero que nunca debían haber cobrado.
Por Ángeles Castellano
Salud y alimentación
Cuatro productos antiecológicos que deberías sacar de la cesta de la compra
Lo que consumimos tiene una incidencia directa sobre el medio ambiente, pero también sobre nuestra calidad de vida y nuestra salud. Deberías dejar de comprar estos artículos para hacer un consumo responsable.
Por Ricardo Gamaza
Compras y publicidad
Corrupción y desigualdad en América Latina
Cuando es sistémica, no suprime ni reemplaza las instituciones democráticas, pero las degrada, las pervierte y las pone al servicio de los intereses de unos cuantos.
Por Juan Trímboli
Banca y seguros
Los banqueros quieren amaestrarte
Las entidades y organismos financieros llevan años desarrollando programas de supuesta formación financiera, enfocados sobre todo a los más jóvenes, para hacer más clientes y más obedientes.
Por Olga Ruiz
Nuestro equipo
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